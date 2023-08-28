لو هتفتح مصنع جديد.. تعرف على إجراءات توصيل الغاز

شهدت الفترة الأخيرة نجاح قطاع البترول والغاز الطبيعي في مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من المناطق في أنحاء مصر، بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز إلى المنشآت الصناعية، بما في ذلك أكثر المناطق النائية.

وتعمل وزارة البترول بشكل مستمر وحرص دائم، على زيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأماكن التجارية، لتوفير المواد البترولية الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج مثل المازوت، وغيرها واستبدالها بالغاز الطبيعي، الذي حققت الدولة المصرية منه الاكتفاء الذاتي.

فوائد استخدام الغاز بالمنشآت الصناعية والتجارية

تحرص وزارة البترول على تكثيف عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والتجارية، لما يحققه ذلك من فائدة للدولة وللمواطن، فأولها اقتصادي، وأهمها الأمان واستمرارية في الضخ.

وتستعرض «الوطن» أبرز الخطوات والبيانات والأوراق المطلوبة للتقديم على توصيل الغاز الطبيعي لمنشأة تجارية أو صناعية، سواء بالتقسيط أو نقداً، وكافة إجراءات التعاقد.

إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعي للمصانع

- صورة من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية + آخر إقرار ضريبي.

- صورة من رخصة مزاولة المهنة.

- صورة من إثبات الملكية/ الإيجار للشركة أو المصنع.

- صورة من السجل الصناعي.

- صورة إيصال الكهرباء.

- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على توصيل الغاز للعميل.

- الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها من قبل الشركة التابع لها.

وعقب الموافقة تقوم الشركة المختصة بتوصيل الغاز الطبيعي في المنطقة التابع لها العميل، بإجراء المقايسات المطلوبة ومعاينة المكان، للبدء في التركيب.