وزير البترول: النتائج الإيجابية في السنوات الأخيرة تدعم ثقة المستثمرين

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفد شركة ترانس جلوب الكندية برئاسة جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي للشركة التي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية.

تفاصيل اللقاء

وشهد اللقاء متابعة خطط عمل الشركة الكندية والأنشطة الحالية للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية.

واستعرض اللقاء النتائج الإيجابية لتكثيف الأنشطة وبرامج الحفر بالتعاون بين قطاع البترول والشركة الكندية والذي أسهم في تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12,5 ألف برميل خام يوميا.

أهمية استمرار تكثيف الأنشطة

وأشار «الملا» خلال اللقاء الى أهمية الاستمرار في تكثيف الأنشطة في مناطق عمل الشركة واستخدام التكنولوجيات الجديدة، التي تدعم تعظيم الاحتياطيات و الإنتاج من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية، والتي لازالت تزخر بالفرص التي تتطلب تكنولوجيات جديدة لاستغلالها، مؤكداً أن ماتحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة يدعم ثقة المستثمرين والشركاء في مناخ الاستثمار في قطاع البترول، ويشجعهم على المزيد من العمل والاستثمار، مشددا على أن القطاع يقدم كافة أوجه الدعم للشركاء والشركات العاملة في مصر.

زيادة فرص استثمارات الشركة الكندية

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص زيادة استثمارات الشركة الكندية خاصة من خلال الاستثمار بمناطق جديدة واعدة او التعاون مع شركاء جدد، علاوة على بحث إجراء مسح سيزمي لتعظيم فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج.

وأعرب مسئولو الشركة الكندية عن تقديرهم الكامل للدعم والشراكة المتميزة مع قطاع البترول المصرى، مؤكدين أن أصول الشركة في مصر تمثل أهمية كبيرة في المحفظة الاستثمارية للشركة، وأنها تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة لها في مصر بما يتوافق مع استراتيجيتها للنمو.

يذكر أن شركة ترانس جلوب تتبع لشركة فالكو إنرجي الأمريكية للطاقة و تستثمر إلى جانب مصر في كل من كندا والجابون وغينيا الاستوائية، وتستهدف التركيز على القارة الأفريقية في أعمالها لتنمية موارد البترول والغاز.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.