جامعة أسيوط تعلن نتيجة اختبارات وظيفة أخصائي رياضي

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة أخصائي رياضي، والتي أجريت يوم الأحد الموافق 27 من أغسطس.

وكشفت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

اختيار أفضل الكوادر البشرية

وتابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أعمال الاختبارات الإلكترونية؛ للإطمئنان على انضباطها، والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها إدارة الجامعة؛ لضمان أداء الاختبارات لكافة المتقدمين في هدوء ويسر، وهو الأمر الذي يعكس حرص إدارة الجامعة، واهتمامها باختيار أفضل الكوادر البشرية التي تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظائف المعلن عنها.

موعد اختبارات وظيفة مهندس مدني وكهرباء

يذكر أنه من المقرر أن يتم عقد الاختبارات الإلكترونية لوظائف؛ مهندس مدني، يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس ووظيفة مهندس كهرباء في يوم الثلاثاء 29 أغسطس وذلك بقاعات الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهراً .