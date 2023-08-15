فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة أسيوط الأهلية 2023

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية، فتح باب التقديم الإلكتروني، لطلاب الثانوية العامة 2022 و2023، وفق الحد الأدنى المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، وذلك بداية من اليوم.

رابط التقديم في جامعة أسيوط الأهلية 2023

وحددت جامعة أسيوط الأهلية، رابط التقديم للكليات للعام الدراسي الجديد، من هنــا.

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة أسيوط الأهلية 2026

وحددت جامعة أسيوط الأهلية، الحدود الدنيا القبول في الكليات، وهي:

1- كلية الطب البشري 80%

２- كلية طب الأسنان 78%

３- كلية الصيدلة 72%

４- كلية الهندسة الحد 68%

５- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%

６- كلية العلوم المالية والإدارية 55%

７- كلية الالسن واللغات التطبيقية 55%

واكدت جامعة أسيوط الأهلية 2023 في بيان صحفي اليوم، أنّ أولوية القبول للأعلى مجموعا بعد انتهاء فترة التقديم، ولن يتم فتح البرنامج إلا في حالة توافر العدد المطلوب من المتقدمين، وهو 50 طالبا على الأقل.

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2023

كلية الطب البشري 120 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة 45 ألف جنبه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

كلية العلوم المالية والإدارية 35 ألف جنيه.

كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.