رئيس جامعة أسيوط يعلن زيادة أجور العاملين بنظام الأجر اليومي

قرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، رفع الأجر لكافة العاملين بنظام الأجر اليومي بالجامعة، لتحسين دخول العاملين، حيث يزداد بموجبها دخل الموظف.

زيادة أجوز العاملين بجامعة أسيوط

ووجه رئيس جامعة أسيوط، بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، حيث من المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 3000 موظف بالأجر اليومي على مستوى الجامعة بمختلف القطاعات.

تفاصيل زيادة أجور العاملين

وأضاف شوكت صابر أمين عام الجامعة، أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة يصل الأجر اليومي للمؤهلات العليا 75 جنيها عن اليوم الواحد، أما فيما يخص بعض التخصصات مثل المهندسين والفيزيائيين والكيميائيين والصيادلة والأطباء العاملين في تخصصاتهم، سيصل الأجر إلى 100 جنيه باليوم، أما الحرفيون والسائقون العاملون في تخصصاتهم، يصل الأجر اليومي إلى 75 جنيها باليوم.

أوضح أن باقي التخصصات يصل أجرها بعد الزيادة إلى 60 جنيها عن اليوم الواحد، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وذلك وفقا للدراسة المالية التي أعدها محمد أمين سلامة، مدير عام الحسابات والموازنة، ووليد حسني، مدير إدارة الموازنة؛ لتوفير الاعتمادات المالية للصرف.