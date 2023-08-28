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آدم الشرقاوي: تدربت 6 أشهر على رياضة «MMA» لتجسيد شخصيتي في «5 جولات»

كتب:

أحمد حسين صوان
03:01 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
آدم الشرقاوي

آدم الشرقاوي

كشف الفنان آدم الشرقاوي، عن كواليس تجربته في فيلم «5 جولات»، الذي يعد أول بطولة سينمائية له، مؤكدًا أن فكرة العمل أعجبته والسيناريو كان أكثر من رائع. 

وأوضح آدم الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع شريف نور الدين،  في برنامج «بحب السيما» على «ميجا إف إم»، أنه يقدم في الفيلم شخصية شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة «MMA»، ورغم أنه لم يمارس هذه الرياضة من قبل، إلا أنه تمرن 6 أشهر كاملة حتى يصل للفورمة الجسدية للشخصية.

آدم الشرقاوي يتحدث عن تجربته في «لعبة نيوتن»

ولفت إلى تجربته التمثيلية الأولى في الساحة المصرية، من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، قائلًا إنه لم يتوقع حالة النجاح الذي حققها مع الفنانة منى زكي، «المسلسل شهد بدايتي الحقيقية في العمل الفني، والمسلسل حقق تفاعلاً كبيراً من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف آدم الشرقاوي، أنه درس التمثيل فى كاليفورنيا، بينما جاءت مشاركته في مسلسل «لعبة نيوتن» من خلال كاستينج خارج مصر، مُشيرًا إلى أنّ : «المحادثة باللغة العربية كنت أعانى منها فى البداية، ولكن تمرنت كثيرًا لكي تصبح سهلة بالنسبة لى».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.