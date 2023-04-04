ملخص الحلقة 13 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. آدم الشرقاوي يصاب بشرخ

شهد ملخص الحلقة 13 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إصابة سامح «آدم الشرقاوي» بشرخ في الجمجمة بعدما حمل «كاوتشوك» سيارة بويكا التي كانت تعود بهم من منطقة دهشور.

ملخص الحلقة 13 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

دار ملخص الحلقة 13 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة حول إصابة سامح بالشرخ، وقامت فوقية بالاتصال بشقيقتها نيللي التي تعمل ممرضة ولم تتزوج بعد لكي تأتي لتكشف عليه، وطلبت أن تعطيه حقنة في العضل، وسط عدد من المشاهد الكوميدية بالحلقة.

طلب أكرم وفوقية من نيللي خلال ملخص الحلقة 13 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، أن تذهب بهم إلى منزلهم بعد يوم شاق من العمل مع الدكتورة سميحة، وطلبت فوقية من نيللي أن تهدأ حتى تستطيع خطف أنظار سامح لكي يعجب بها بدلا من استمرارها في عدم الزواج حتى الآن.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت، وهو من إنتاج العدل جروب.