آدم الشرقاوي يتناول فسيخ ورنجة لأول مرة في حياته على مائدة صاحبة السعادة

يحل الفنان الشاب آدم الشرقاوي الشهير بـ«بيج زي»، في الحادية عشرة مساء اليوم، ضيفا على برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس، عبر شاشة قناة dmc، وخلال الحلقة يكشف الكثير من التفاصيل الخاصة بوجوده في مصر وأعماله المقبلة.

بيج زي في ضيافة صاحبة السعادة

وطرحت قناة dmc، البرومو الرسمي لحلقة آدم الشرقاوي، الذي ظهر فيه وهو يتحدث عن تجربته بمسلسل لعبة نيوتن، مع الفنانة منى زكي، وكواليس تعاونه معها، كما جعلته إسعاد يونس خلال الحلقة يتناول الفسيخ والرنجة للمرة الأولى في حياته.

كما استضافت إسعاد يونس، خلال الحلقة، أشهر محلات الحواوشي، وجعلته يتناوله أيضا للمرة الأولى.

مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أن آدم الشرقاوي شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل لعبة نيوتن الذي يعد تجربته الأولى في الدراما المصرية، بجانب منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

ويجسد «الشرقاوي»، شخصية «بيج زي»، وهو الشاب الذي قابلته منى زكى في أمريكا، ووقف بجانبها في الغربة، وبعد ذلك عاد معها إلى مصر.