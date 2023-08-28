كل ما تريد معرفته عن قاتل بأسامة بن لادن بعد القبض عليه (فيديو وصور)

ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية القبض على روبرت جيه أونيل، الجندي الأمريكي السابق الشهير بـ قاتل أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، ووجهت له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، وفيما لم تدرج سجلات السجن سوى تهمة الاعتداء، تم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة مالية 3500 دولار.

من هو روبرت أونيل قاتل أسامة بن لادن

وتستعرض «الوطن» معلومات عن جندي المارينز السابق روبرت أونيل، قاتل أسامة بن لادن.

- روبرت أونيل من مواليد 10 أبريل 1976، بولاية مونتانا الأمريكية.

- تخرج من مدرسة بوتي المركزية الثانوية في عام 1994، والتحق بجامعة مونتانا التكنولوجية، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

- كان أحد أفراد فريق القوات الخاصة المعروفة بـ «Navy Seals» التابعة للقوات البحرية الأمريكية.

- أطلق النار على أسامة بن لادن خلال الهجوم على منزله في أبوت آباد يوم 2 مايو 2011.

- شارك في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، وحرب العراق، وحرب أفغانستان، وعملية الأجنحة الحمراء.

- حاصل على ميدالية النجمة الفضية، وميدالية النجمة البرونزية بالولايات المتحدة الأمريكية.

- بعد انتهاء خدمته بالبحرية الأمريكية، بدأ روبرت أونيل العمل كمتحدث تحفيزي.

- في عام 2015 تعاقدت معه قناة فوكس نيوز الإخبارية.

- ترك العمل لدى فوكس نيوز بحلول أغسطس 2021، وظهر بدلا من ذلك على تلفزيون نيوز ماكس في أكتوبر 2021.

- اتجه روبرت أونيل للكتابة ونشر كتابين عن تجربته في البحرية الأمريكية.