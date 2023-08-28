8 أحداث عالمية خلال 24 ساعة.. منها اعتقال أحد منفذي عملية تصفية أسامة بن لادن

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 أحداث كان أبرزها تعليق إطلاق صاروخ ياباني إلى القمر، واعتقال أحد أفراد عملية تصفية زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي السابق أسامة بن لادن في تكساس.

البداية من اليابان، إذ علقت «وكالة الفضاء»، اليوم الاثنين، عملية إطلاق من مركز «تانيجاشيما الفضائي» جنوب البلاد كانت مقررة لصاروخ من طراز «إتش-2 أيه» إلى الفضاء، كان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.

فحص صخور القمر من مهام «سمارت لاندر»

وكان الصاروخ الياباني «إتش-2 إيه»، يحمل مركبة الفضاء «سمارت لاندر» لاستكشاف القمر وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومن جانبها، أشارت قناة «إن أتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى أن من مهام «سمارت لاندر» فحص صخور القمر.

وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن عملية الإطلاق «كانت مقررة في الساعة 09:26 صباحا بالتوقيت المحلي 03:26 فجر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة» ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

عملية أمريكية في الصومال.. والنتيجة مقتل 13 من «الشباب» الإرهابية

وفي الصومال، الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، نفذت القوات الأمريكية غارة جوية ضد حركة «الشباب» الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 13 مسلحا من التنظيم المتطرف، على بعد 45 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو، وفقا لما أعلنته قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، المعروفة باسم «أفريكوم»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الدفاع، رسو الفرقاطة الروسية «ميركوري 734» التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، في الجزائر في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي بين «موسكو» و«الجزائر العاصمة»، مشيرة في بيان، إلى أن توقف الفرقاطة سيستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

القبض على روبرت أونيل أحد أفراد عملية تصفية بن لادن

وفي الولايات المتحدة، ألقت الشرطة في ولاية تكساس الواقعة في وسط جنوبي البلاد، القبض على روبرت أونيل، جندي مشاة البحرية «المارينز» السابق، السابق، أحد أفراد الفريق الخاص «سيل 6» الذي نفذ عملية تصفية زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي السابق أسامة بن لادن في عام 2011.

وألقت السلطات، القبض على أونيل، البالغ من العمر «47 عاما»، يوم الأربعاء الماضي في «فريسكو» بتهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الأولى، مما تسبب في إصابة جسدية وتهمة السكر العام، فيما تم إطلاق سراح جندي «المارينز» السابق بكفالة 3 آلاف و500 دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقبل 3 سنوات، حظرت شركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية، ركوب أونيل لطائراتها لرفضه ارتداء كمامة إبان أزمة كورونا، وفي 2016، ألقت اللسطات القبض على جندي مشاة البحرية السابق، لقيادته السيارة مخمورا في «مونتانا» شمال البلاد، فيما أسقط المدعين التهم عنه في وقت لاحق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي فرنسا، فتح القضاء، تحقيقا بشبهة التحريض على التمييز والكراهية العنصرية بعد العثور على رأس «خنزير بري» أمام قنصلية المغرب في بيغوليا في جزيرة كورسيكا، وفقا لما اعلنه مصدر مطلع، في حادث أدانته القنصل العام للمغرب في كورسيكا نجوى البراق، وقالت إنها لا تريد اتهام أحد أو تسييس القضية.

وفي العراق، أصدر مجلس «القضاء الأعلى» أحكاما بحق شبكة لتهريب النفط الخام بلغت 15 عاما بحق 10 مدانين بتهريب النفط بعد سرقته بأنابيب ومن ثم تحميله في شاحنات وتهريبه بأوراق مزورة إلى إقليم «كردستان العراق» شمال البلاد ومن ثم إلى خارج البلاد.

اقتصاديا، قال وزير خارجية بيلاروسيا، سيرجي ألينيك، إن طلب «مينسك» في مايو الماضي للانضمام إلى «بريكس» يعتبر أولوية بالنسبة للمجموعة، وسيتم النظر فيه، معربا عن تطلع بلاده إلى الانضمام إلى بنك التنمية الجديد لـ«دول بريكس».

إصابة 12 شخصا جراء عاصفة جنوب ألمانيا

وفي ألمانيا، أصيب 12 شخصا عندما طارت خيمة كانوا يحاولون نصبها، جراء عاصفة مصحوبة بسقوط حبات برد ضخمة، تسبب في أضرار واسعة لأربعة أخماس مباني بلدة صغيرة بولاية بافاريا الواقعة جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.