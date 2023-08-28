جنايات القاهرة: المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، تشكيلا عصابيا مُكونا من 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانتهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

تشكيل عصابي لسرقة المواطنين

وتضمنت أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة القسم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام عدد من المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم وانتحل صفة رجال الشرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وحُرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.