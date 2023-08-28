اشتعال النيران في سيارة ملاكي بالجيزة دون إصابات

اندلع حريق في سيارة ملاكي بالجيزة، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل، وجرى إطفاء الحريق تحت إشراف اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري، وكيل الإدارة.

كان النقيب يوسف عبدالعاطي، من قوة شرطة الحماية المدنية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، باشتعال النيران في سيارة ملاكي بالمحور المركزي.

وبالانتقال تم التقابل مع قائد السيارة، وأفاد بأنّه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بتقاعد أدخنة من مقدمة السيارة، وبعد نزوله منها اشتعلت النيران في السيارة بالكامل نتيجة ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.