بدء امتحانات المتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمطروح

انطلقت فعاليات امتحان القبول للدفعة الجديدة بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمطروح، والتي عقدت في المسجد الكبير وسط مدينة مرسى مطروح، وترأس اختبارات القبول الشيخ حسن محمد عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وبحضور الشيخ إبراهيم شحاتة الفار، مدير المتابعة، والشيخ سامي سالم عبيد، مدير شئون الإدارات، والشيخ رضا محمد البرلسي، مدير إدارة شرق مطروح، والشيخ السعيد مصطفى خلف، عميد مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمطروح.

إقبال على مركز محفظي القرآن

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن هناك إقبالا كبيرا وغير مسبوق، اليوم، من أهالي مطروح على الالتحاق بالمركز من الجنسين، لإعداد محفظي القرآن الكريم وتزويدهم بالعلوم الشرعية ودراسة القضايا المطروحة على الساحة، بهدف إظهار المنهج الوسطي المعتدل وفق منهج الأزهر الشريف، ويعتبر المركز نافذة للشباب والفتيات وكبار السن من الجنسين ليتعلم المرء دينه دون أن يسمح باختطاف عقول أبنائنا تشددا أو انحرافا خدمة لكتاب الله، وتربية لعقول أبنائنا، وزيادة في وعيهم وتزكية لنفوسهم.

الدور التنويري لمركز محفظي القرآن

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، في بيان، أن مركز إعداد محفظي القرآن الكريم يؤدي دورا تنويريا بمحافظة مطروح، والدليل على ذلك الإقبال الكبير عليهم من مختلف الفئات العمرية من المجتمع المطروحي، موضحا أن هذه الأدوار تتكامل مع البرنامج الصيفي للطفل والمقارئ، لأن مهمتنا جميعا بناء وعي ديني ووطني لصالح الأمة والوطن.