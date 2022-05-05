عاجل.. فتح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2022 / 2023 بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم.

ضوابط فتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم

وذكرت الوزارة في بيان لها منذ قليل أنه سيتم فتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم وفقا الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها 400 جنيه عن العام الدراسي، شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

3- الأولوية بأسبقية التسجيل حسب الأماكن المتاحة بكل مركز، علمًا بأن عدد مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم 69 مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وهي:

1. القاهرة مسجد الإيمان بمكرم عبيد.

2. القاهرة مسجد الرحمن شرق مدينة نصر.

3. القاهرة مسجد نصر الإسلام.

4. القاهرة مسجد حوريه سليم بالتجمع.

5. الجيزة المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

6. الجيزة أسد بن الفرات بالدقي.

7. الجيزة مسجد الصباح بالهرم.

8. القليوبية مسجد سيدي عواض قليوب.

9. القليوبية مسجد ناصر.

10. المنيا مسجد قاسم المصري بمغاغة.

11. المنيا مركز الفولي – بندر المنيا.

12. المنيا مسجد العرفانى – ملوي.

13. البحيرة مسجد ناصر – دمنهور.

14. البحيرة مسجد الرحمن – دمنهور.

15. الدقهلية مسجد البرجاس - السنبلاوين.

16. الدقهلية مسجد الكفان طلخا.

17. الدقهلية مسجد الكبير ميت عزون.

18. الدقهلية مسجد الشيخ حسانين المنصورة.

19. المنوفية مسجد سيدي داود في منوف.

20. المنوفية مسجد حسام الدين - شبين.

21. المنوفية مسجد العراقي – تلا.

22. المنوفية مسجد سيد الشهداء أشمون.

23. سوهاج مسجد عبد العال طهطا.

24. سوهاج مسجد القطب سوهاج.

25. سوهاج مسجد الولي المراغة.

26. الشرقية مسجد الفتح بالزقازيق.

27. الشرقية مسجد الكويتية – بلبيس.

28. الشرقية مسجد العيدروس - فاقوس.

29. الشرقية مسجد النجدي بأبو كبير.

30. الإسكندرية مسجد سيدي جابر.

31. الإسكندرية مسجد الغفران بطاش.

32. الغربية مسجد عطيفة.

33. الغربية مسجد الكبير بالشعبية.

34. الغربية مسجد صادق الرافعي.

35. الغربية مسجد الرحمة- بسيون.

36. شمال سيناء مسجد النصر - العريش.

37. شمال سيناء مسجد الرحمن - الحسنة.

38. شمال سيناء مسجد المحطة - بئر العبد.

39. قنا سيدي أبو الحسن الشاذلي.

40. قنا سيدي عبد الرحيم القنائي.

41. جنوب سيناء مسجد الشهداء شرم الشيخ.

42. جنوب سيناء مسجد الزهراء طور سيناء.

43. الوادي الجديد مسجد ناصر - الخارجة.

44. الوادي الجديد مسجد التقسيم - الفرافرة.

45. الوادي الجديد مسجد النشوانى - الداخلة.

46. أسيوط مسجد الفرغل - أبو تيج.

47. أسيوط مسجد الحق - أسيوط.

48. أسيوط مسجد العياط بني عدي.

49. أسيوط مسجد رضوان - صدفا.

50. بني سويف مسجد على بن أبي طالب.

51. بني سويف المسجد الكبير - ببا.

52. بني سويف مسجد الشهيد - إهناسيا.

53. بني سويف مسجد الشيخ شمردل الفشن.

54. كفر الشيخ مسجد البرهامي – دسوق.

55. كفر الشيخ مسجد الفتح - الاستاد.

56. كفر الشيخ المسجد الكبير قلين المحطة.

57. الفيوم مسجد دلائل الخيرات.

58. دمياط مسجد البحر - دمياط.

59. دمياط مسجد البنا- فار سكور.

60. أسوان مسجد ناصر ادفو

61. أسوان مسجد الزبير بن العوام كومبو.

62. أسوان مسجد أحمد بن إدريس أسوان.

63. الأقصر مسجد الزاوية البيضاء إسنا.

64. الأقصر مسجد آل يحيى.

65. الإسماعيلية مسجد الاسماعيلي.

66. السويس بدر – بور توفيق.

67. مرسى مطروح المسجد الكبير - مطروح.

68. البحر الأحمر مسجد الميناء - الغردقة.

69. بورسعيد مسجد مريم.

يكون التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق أو بمقر المراكز المذكورة أعلاه بدءًا من الأحد الموافق 15 مايو 2022م ولمدة أسبوعين أيضًا، علما بأنه سيكون للمتميزين من خريجي هذه المراكز الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم سواء في مجال تحفيظ القرآن الكريم أم إيفاد القراء للخارج أم غيرهما من المجالات.