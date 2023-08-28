منطقة مطروح الأزهرية تختتم امتحانات الثانوية العامة «دور ثان»

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الاثنين، ختام امتحانات «الدور الثاني» للثانوية الأزهرية في المحافظة، وسط حالة من الهدوء والانتظام، دون أية شكاوى من الطلاب الممتحنين، خاصة في مادة الفيزياء للقسم العلمي.

وتابع رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ختام مارثون امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية من داخل لجنة الحمام، مشيدا بانتظامها وانضباطها.

لا مشاكل صحية في لجان الثانوية الأزهرية

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية إن امتحانات الثانوية الأزهرية مرت دون أي مشاكل صحية بين الطلاب، وذلك لالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، موجهاً الشكر لمديرية «الصحة» بمطروح، لتعاونها المثمر والفعال خلال العملية الامتحانية، كما تم توجيه الشكر والتقدير للقيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك تقديراً لجهودهم المشرفة والمتميزة في الحراسة والتأمين والالتزام بالتعليمات والدوريات الأمنية.

لم نرصد غشًا في الدور الثاني

وأضاف رئيس المنطقة أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانضباط ولم نرصد أي ظاهرة للغش بين الطلاب، وذلك بعد التصدي لتلك الظاهرة بكل أساليبها، بعد جهود مضنية من رؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال طوال سير لجان الامتحانات.

امتحان الفيزياء والتاريخ

وأوضح أن طلاب وطالبات القسم العلمي اختتموا اليوم ماراثون امتحانات «الدور الأول» بأداء الامتحان بمادة الفيزياء، بينما اختتم طلاب وطالبات القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت في 2023/08/19م، واختتمت، اليوم الاثنين، 2023/08/28م، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمحافظة مطروح بقسميها العلمي والأدبي 264 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 64 طالبًا وطالبة، بينما بلغ المتقدمون في القسم العلمي 200 طالب.