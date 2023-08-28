حالة الطقس غدا.. حار رطب وأمطار رعدية على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وتشير التوقعات، إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ظواهر جوية غدا

وعن الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية، تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الثلاثاء:

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 و الصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية : العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.