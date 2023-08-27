«الأرصاد» توضح توقعات درجات الحرارة في أول أيام شهر سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات درجات الحرارة في أول أيام شهر سبتمبر المقبل، والذي يوافق الجمعة القادمة، موضحة أنه يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول أيام شهر سبتمبر

وكشفت «الأرصاد» أن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال شهر سبتمبر، تتضمن طقسا شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات الليل، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الليل، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتأتي توقعات «الأرصاد» لـ درجات الحرارة في أول أيام شهر سبتمبر كالتالي:

درجات الحرارة في أول أيام شهر سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة.

حالة الطقس اليوم الأحد

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.