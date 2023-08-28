«الأرصاد» تحذر من طقس سبتمبر: أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس في شهر سبتمبر ستمثل اختلافا كبيرا عن طقس أغسطس، إذ نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وانخفاض أيضا في نسب الرطوبة، أي سيكون هناك تحسنا واضحا في الأحوال الجوية مع نهاية فصل الصيف، والاستعداد لبداية فصل الخريف.

أمطار شهر سبتمبر

وحذرت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع نهاية فصل الصيف نبدأ الشعور بالأجواء الخريفية نوعا ما، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، بداية من السواحل الشمالية، وسيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع حدوث انخفاضا في درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية في بعض الأيام خلال شهر سبتمبر.

تصارع منخفض الهند مع مرتفع العروض الوسطي

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود تصارع مناخي في الأيام الأولي من شهر سبتمر بين منخفض الهند الموسمي الحار القادم من صحراء الجزيرة العربية، ومرتفع العروض الوسطي، الذي يمثل كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، في بداية أيام سبتمبر، ولكن مع تقدم أيام الشهر يبدء منخفض الهند الموسمي في التراجع مما يعمل على انخفاض درجات الحرارة بسبب تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، ويصاحبها نشاطا للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا.

كما تزيد من فرص تكاثر السحب الممطرة المنخفضة والمتوسطة وذلك على شمال وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنه مع بداية الشهر، ستبدأ الصورة في الظهور بشكل أوضح، بحسب صور الطقس الصادرة عن الأقمار الصناعية بشكل يومي.