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«الأرصاد» تكشف عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة وموعد انخفاضها

كتب:

هبهَ وهـدان
02:59 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
حالة الطقس على الشواطئ

حالة الطقس على الشواطئ

كشفت محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي هو السبب الرئيسي وراء عودة الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية والتي سجلت ارتفاعا بقيمة درجة أو درجتين.

وأضاف القياتي لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة على القاهرة خلال تلك الأيام تصل لـ 35 درجة بعد أن سجلت في وقت سابق 33 درجة بالإضافة لهدوء سرعات الرياح مع سيطرة منخفض الهند على السطح مع زيادة الرطوبة بشكل كبير فضلا عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا جميعها عوامل أدت لارتفاع درجات الحرارة والشعور بها.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأكد عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنه بداية من الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد أيضا ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة العظمى حيث تصل العظمى في القاهرة 36 والمحسوسة ستصل لـ 38 أو 39 درجة مئوية.

وتابع أن محافظات الصعيد ستشهد الأخرى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، مؤكدا استمرار الطقس شديد الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي على أغلب محافظات الجمهورية، خلال ساعات النهار وأنه مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ في الانخفاض وستصل لـ 33 درجة مع نشاط الرياح .

درجات الحرارة الأن

وذكرت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة الأن تشير لاستقرار طفيف حيث تشهد حالة الطقس أجواء صافية حارة على شمال البلاد مع هدوء نسبى في الرياح وارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة الأن على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في الظل تصل لـ 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية، لافتة إلى حالة الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتسجل الحرارة في السواحل الشمالية للعظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية، جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية، شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية، وجنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

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بقلم هبهَ وهـدان