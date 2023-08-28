«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة سائق بالنقل العام لتعاطيه الترامادول

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيدت مجازاة سائق بفرع الجيزة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الأولى، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

بداية الواقعة

وكانت النيابة الإدارية حركت الدعوى التأديبية ضد السائق وأحيل للمحاكمة التأديبية، ولكن المحكمة أصدرت حكما ببراءته، فأقامت النيابة الإدارية طعنا على حكم المحكمة التأدبية، وألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأيدت مجازاته.

تعاطي عقار الترامادول

قالت المحكمة، إن الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 418 لسنة 2020 نيابة الجيزة القسم السادس، أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة في أنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة وذلك بإيجابية التحليل عن يوم 3/3/2020 الثابت بمذكرة الإدارة المركزية للشؤون الطبية التابعة لمركز الدراسات والبحوث المؤرخة 5/4/2020، ثابتة في حقه ثبوتا يقينا باعترافه شخصيا في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة نتيجة التحليل الذي أثبت تعاطيه المادة المخدرة المذكورة وباعترافه بواقعة التعاطي لهذه المادة.

وأضافت أنه أكد في التحقيقات اعتذاره عن ارتكاب هذا الفعل وندمه عليه، ودلل على ذلك أن جميع التحاليل اللاحقة على هذا التحليل الإيجابي جاءت كلها وعددها 3 سلبية، وأكد ذلك أيضا في شهادته أمام النيابة الإدارية.