أرقام شكاوى ‎الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.. «لو واجهتك مشكلة»

في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تنتهي غدًا الاثنين، تزدحم الشواطئ بالمصطافين، وقد يتعرض البعض للاستغلال من قبل العاملين بالشواطئ والباعة، لذا يجب معرفة أرقام شكاوى ‎الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، للإبلاغ عن المخالفات محل اهتمام المصطافين.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، أرقام شكاوى ‎الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، للإبلاغ عن أي مخالفة أو الاستعانة بها في أي موقف.

أرقام شكاوى شواطئ القطاع الشرقي

عند رصد أي مخالفات أو شكاوى في القطاع الشرقي، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

01289252668

01270746490

01501297888

01119555946

أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي

في حالة وجود أي مخالفات أو شكاوى في القطاع الغربي، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

01225267276

01220030103

01203986324

01222265034

الوقت مناسب لقضاء وقت ممتع في المصيف

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ نسبة إشغال الشواطئ اليوم، أقل من أيام العيد، لافتة إلى أنّ حالة البحر هادئة ومستقرة خاصة في شواطئ القطاع الشرقية والراية خضراء، بينما في القطاع الغربي والعجمي الراية حمراء، نظرًا لأن موج البحر عاليًا، مشيرة إلى أنّ هذه الأيام مناسبة لقضاء وقت ممتع في البحر بعيدًا عن ازدحام الشواطئ في أيام العيد.

ونوهت إلى أنّ الإكرامية ممنوعة، وفي حال الإجبار عليها، يجب إبلاغ إدارة السياحة والمصايف، لافتة إلى أنه ليس من حق عمال الشماسي إجبار المصطافين على دفع مبالغ مالية مقابلها، كما أنّ دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا، ولا يدفع المواطن مقابل استعمالها.

نصائح للحفاظ على الشواطئ

ونصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين باتباع تعليماتها للحفاظ على نظافة الشواطئ، وجاءت كالتالي:

- عدم إلقاء أكياس البطاطس المقلية والعصائر أو أي مخلفات على البحر والشواطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.