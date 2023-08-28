انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية دون شكاوى

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022 – 2023، امتحانات الدور الثاني في هدوء، وأدى طلاب القسم العلمي، اليوم الاثنين، امتحان الفيزياء في حين أدى طلاب القسم الأدبي امتحانات التاريخ دون أية شكاوى.

واطمأنت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان على وصول جميع الأسئلة إلى كل اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة، التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في أعمال الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية وإدارة الامتحانات والملاحظين والمعلمين والعمال والمناطق الأزهرية، على ما بذلوه من جهود خلال العام، مؤكدا أن إخلاص العاملين بالأزهر كان له دور كبير في خروج الامتحانات بأفضل حال.

كما تقدم وكيل الأزهر بالشكر للطلاب على التزامهم بالتعليمات خلال أيام الامتحانات، مقدما الشكر لأولياء الأمور على تعبهم طوال العام لتخريج طلاب يحملون اسم أعرق مؤسسة دينية في العالم، متمنيا التوفيق والنجاح لكل طلاب الأزهر.

المتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت السبت 19/8/2023، وانتهت اليوم، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، والفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، والفتيات 7807 بإجمالي 16455.