ختام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية بالفيزياء والتاريخ

يختتم طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني اليوم، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ، فيما أدى طلاب القسم العلمي، امتحان مادة الفيزياء اليوم، وانطلقت اللجان الامتحانية اليوم في التاسعة صباحا.

وكان قد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا، منهم 33 ألفا و238 طالبا بالقسم الأدبي، بواقع 21 ألفا و107 طلاب بنين، و12 ألفا و131 طالبة، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16 ألفا و455 طالبا.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وتحرص غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية المشرفة على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية على الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وأعلنت الغرفة، تلقيها التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكّدة أنَّها لم ترد إليها أي شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.