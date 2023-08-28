هشام عباس لـ«الوطن»: سعيد بمشاركتي للمرة السادسة بمهرجان القلعة للموسيقى

أعرب الفنان هشام عباس، عن سعادته البالغة لمشاركته للمرة السادسة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي يُقام على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

وقال عباس لـ«الوطن»، إن الغناء على مسرح القلعة مختلف تماما عن كافة المسارح الأخرى، التي وقف عليها طيلة مسيرته الفنية، مؤكدا أنه يشعر بسعادة غامرة لمقابلة جمهوره المختلف والمتنوع من كافة طوائف الشعب.

هشام عباس يشيد بمهرجان القلعة

وشدد هشام عباس، على أن إقامة مهرجان القلعة بشكل سنوي خلال فصل الصيف أمر جيد قائلا: «أبرز ما يميز مهرجان القلعة هو أنه المهرجان الوحيد القادر على جمع شمل الأسر جميعها مع بعضها البعض، نظرا لقلة سعر تذكرة الحفل».

يذكر أن الفنان هشام عباس، من المقرر أن يشدو اليوم رفقة الفنانة سيمون، في حفل الليلة الرابعة، من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث يقدم خلال وصلته الغنائية اليوم أكثر من 14 أغنية من أهم الأغنيات التي قدمها خلال مشواره الفني.