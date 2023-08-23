ليلة من الثمانينات.. هشام عباس يبدع في مكتبة الإسكندرية

في ليلة من ليالي الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، أبدع الفنان هشام عباس بأغانيه الرائعة في ساحة مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، إذ امتلأت الساحة عن آخرها بجمهور يتراوح عمره من 30 عامًا فيما فوق، وسط أجواء ساد فيها الطابع الحنين إلى الماضي.

ورصدت عدسة «الوطن»، أجواء الحفل المميز، إذ تواجد الأسر بمختلف الفئات ما بين الأب والأم والجدة نظراً لمحبتهم هشام عباس.

تكنولوجية الألفينات وأغاني الثمانينات

تكنولوجية الألفينات وأغاني الثمانينات، كما تميز الحفل بمزيج من تكنولوجية الألفينات عبر الهواتف الذكية لتصوير الحفل والخروج في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يدندن الجماهير أغاني الثمانينات الشهيرة.

أغاني هشام عباس في حفل مكتبة الإسكندرية وقدم هشام عباس باقة من أغانيه المميزة أبرزها: «بالحب هتاخدي عيني، قول عليا مجنون، فاكر أيام لمتنا، بتمنالك، حمادة عزو، كدا رضا، لا كان على الخاطر، سهران أعد النجوم، زمان وأنا صغير، لولا عيونك دول».

برنامج الحفل

هشام عباس يخرج عن برنامج الحفل بالإسكندرية، فيما خرج عباس، عن برنامج الحفل، إذ أهدى جزء من أغنية مسلسل الوصية لأحد الجماهير الذي طلبها وتصادف عيد ميلاده اليوم، نظرًا لطلب ذلك الشخص تلك الأغنية.