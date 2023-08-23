هشام عباس: مكتبة الإسكندرية قريبة لقلبي.. وتربطني محبة بجيل التسعينيات

عبر الفنان هشام عباس، عن سعادته بحفل مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها المرة الثانية التي يحيي فيها حفلا بالمكتبة، مؤكدا أن أجمل ما يعجبه في حفلات مكتبة الإسكندرية هو جمهورها الذي يأتي ليسمعه ويتفاعل معه في أغانيه، قائلا: «هي نوعية الأغاني بتاعتي كدا بتكون للسمع وفرحة الناس».

وأضاف «عباس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مهرجانات العلمين تعلو بشكل كبير في الساحة الفنية خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيزداد بريقه وقيمته سنة تلو الأخرى مع مرور الوقت.

هشام عباس: جيل 90 يربطنا محبة لا منافسة

وأشار إلى أن أكثر ما أسعده هو تواجده رفقة أبناء جيله في حفل كاسيت 90 بالمملكة العربية السعودية، إذ أن المحبة تربطهم أكثر من المنافسة، مؤكدا أنهم جيل يحب الخير لبعضهم البعض وكلمة «منافسة» من صنع الجمهور، مشيرا إلى أن المصريين والسعوديين بالمملكة كانوا يفتقدون لتلك الحالة من النوستالجيا.

هشام عباس عن غيابه في أغاني البطولات: فيه جيل جديد من الشباب

وعن تصدره بأغنية «بطولتنا» في كأس أمم إفريقيا 2006 بمصر وغيابه عن الأحداث الحالية، أرجع ذلك إلى ظهور جيل جديد من الشباب يرتبطون بتلك الأحداث، مشيرا إلى استعداده لتقديم أغاني بطولات مرة أخرى في حال طرح عليه ذلك.

هشام عباس: شيرين ليست صوت مصر الوحيد

وعن تصريحه السابق بأن شيرين ليست صوت مصر الوحيد، أكد أنه تصريح دقيق فإن الفنانة شيرين صوت رائع لكنها ليست صوت مصر الوحيد من النساء أو الرجال، فمصر أكبر من اقتصارها على أحد.