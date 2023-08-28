غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في حملة مكبرة بالبحيرة

شنت الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم، حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذاً لتوجيهات يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.

غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية

أسفرت الحملات المشتركة من الإدارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، في نطاق جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، عن غلق وتشميع 4 مراكز للدورس الخصوصية ببندر كفر الدوار، و3 مراكز بأبو حمص، وغلق 3 مراكز أخرى بالنوبارية، بإجمالي 10 مراكز، ليصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التي تم غلقها على مدار يومين 18 مركزا.

تفعيل مجموعات التقوية في المدراس

كما شدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بجميع المدارس لدعم أبنائنا الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.