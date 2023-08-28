اعتماد المرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوي الفني في البحيرة

اعتمد قبل قليل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني، وذلك بحد أدنى 145 درجة للتعليم الصناعي و143 درجة الثانوي التجاري و141 للزراعي.

فتح باب التقديم بالصف الأول الثانوي

واعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فتح باب التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني خدمات بواقع 145 درجة للتعليم الصناعي و148 درجة للتجاري والزراعي.

وأكد «الديب» أن التقديم الإلكتروني للمرحلة الثالثة والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بدأت اعتباراً من 27 أغسطس، وحتى 30 أغسطس الجارى وذلك وفقاً للتنسيق المحدد.

توافر أماكن في مدارس الثانوية الفنية في البحيرة

كما أكد وكيل الوزارة على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية، حيث يتم التقديم على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال هذا الرابط.