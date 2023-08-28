«يا حلولو» و«السهر والانبساط» جديد هشام عباس في مهرجان القلعة

قرر الفنان هشام عباس، تقديم أغنيتين لأول مرة في حفلاته الحية، وذلك خلال حفله المزمع إقامته اليوم على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

هشام عباس يتحدث عن تتر مسلسل الصفارة

وأوضح عباس، لـ«الوطن»، أنه سيقدم خلال الحفل أغنية «يا حلولو» وهي تتر مسلسل الصفارة الذي قدمه خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة، بالإضافة لأغنية السهر والانبساط التي طرحها ليلة رأس السنة مع حميد الشاعري وأكرم حسني.

هشام عباس يقدم مجموعة من أشهر أغانيه بالحفل

كما سيقدم عباس خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياته؛ إذ من المقرر أن يصعد على نغمات أغنية «ما تبطليش»، بالإضافة لأغنيات شوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، على أن يختم جدول أغنياته بأغنيتي حبيبي ده وفينه.

يذكر أن الفنان هشام عباس من المقرر أن يشدو اليوم رفقة سيمون في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهي المرة السادسة التي يشدو فيها في هذا المهرجان.