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محكمة اتحادية تعلن 4 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب

كتب:

عمرو حسني
07:31 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
ترامب أول رئيس أمريكي سابق يخضع للمحاكمة بتهم فساد

ترامب أول رئيس أمريكي سابق يخضع للمحاكمة بتهم فساد

حددت محكمة فيدرالية أمريكية في العاصمة واشنطن، يوم 4 مارس 2024، موعداً لبدء محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، والهجوم على الكونجرس، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين.

سلسلة اتهامات تلاحق ترامب

يأتي تحديد موعد لبدء محاكمة الرئيس السابق أمام محكمة اتحادية، بعد قليل من إعلان محكمة أخرى في ولاية جورجيا عن تحديد يوم 6 سبتمبر المقبل، موعداً لمحاكمة ترامب بتهمة محاولة تزوير نتائج الانتخابات في الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ضمن سلسلة اتهامات تواجه ترامب منذ خروجه من البيت الأبيض في عام 2020، وتولي الرئيس الحالي، جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة.

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