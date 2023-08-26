بصورة احتجازه.. ترامب ضمن قائمة أشهر الشخصيات المُعتقلة في التاريخ

أصبح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أول رئيس تلتقط صور له أثناء احتجازه لفترة مؤقتة، في أحد السجون بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» في تقرير لها اليوم السبت، لينضم إلى قائمة المشاهير الذين خضعوا للاحتجاز في الولايات المتحدة.

ترامب ينضم لقائمة مشاهير خلف القضبان

وانضم ترامب إلى قائمة المشاهير الذين تم التقاط صور لهم أثناء اعتقالهم من قبل السلطات، بعد ارتكابهم مخلفات قانونية، ومن هؤلاء المشاهير «أورينثال جيمس، سيمبسون، وكلوي كارداشيان، وجاستن بيبر».

كما أن ترامب ليس السياسي الوحيد الذي تم التقاط صور له خلف القضبان، حيث شهد عام 2011، التقاط صور للسيناتور السابق جون إدواردز، أثناء احتجازه، عندما وجهت له السلطات اتهامات بإساءة واستخدام أموال الحملة الانتخابية، لإخفاء وجود عشيقته وطفلهما.

الاحتجاز الرابع لترامب خلال 5 أشهر

وسلم ترامب نفسه للسلطات في جورجيا، حيث يواجه تهمة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، ويعد هذه هي المرة الرابعة التي يخضع فيها الرئيس السابق للتحقيق، خلال 5 أشهر في قضية جنائية، ولكن هذه كانت أول صورة تظهر فيها الشرطة أثناء احتجازها له.

ويتحدث ترامب بشأن القضايا المرفوعة ضده، بأنها دوافع سياسية لأنه يقود السباق الجمهوري لتحدي الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويعد الرئيس الأمريكي السابق هو أول رئيس يتم توجيه لائحة اتهام ضده على الإطلاق.