عمر كمال لـ«الوطن»: بشكر الشركة المتحدة وشرف ليا أغني في مهرجان العلمين

يستعد الفنان عمر كمال لإحياء واحدة من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام في مدينة العلمين الجديدة، والمقرر تنظيمها يوم الخميس المقبل 31 أغسطس.

وأعرب الفنان عمر كمال عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين، وقال كمال في تصريحات لـ«الوطن»: « شرف كبير أن يتم اختياري للمشاركة في إحياء واحدة من ضمن الحفلات الغنائية المقامة في مهرجان العلمين، وإني أغني في المكان الجميل دا اللي غنى فيه ناس كبار بنتشرف بيهم».

عمر كمال يشكر الشركة المتحدة لاختياره

وشكر الفنان عمر كمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القائمة على الحدث: «حابب أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الثقة الكبيرة والمسؤولية دي وأشكر القائمين على المهرجان، وإن شاء الله نعمل حفلة حلوة تبسط الناس، وتليق بهذا المهرجان المهم الذي فرض نفسه منذ انطلاقه وشهد نجاحا وردود فعل واسعة للغاية وإن شاء الله أكون قد المسؤولية».