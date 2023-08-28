عمر كمال يروج لحفله الغنائي في مهرجان العلمين (صور)

روّج الفنان عمر كمال، عبر حسابه على «إنستجرام» لحفله المقرر إحياؤه في العلمين الجديدة آخر الشهر الحالي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ونشر عمر كمال البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «حفلتي في مهرجان العلمين الساحل الشمالي الخميس الجاي 31 أغسطس بإذن الله».

حفل عمر كمال في كندا

وأحيا عمر كمال حفلًا غنائيًا كبيرًا في كندا، ضمن مهرجان الاحتفال بالتراث المصري، وحمل الحفل شعار كامل العدد إذ لاقى إقبالًا جماهيريًا من الجاليات العربية.

وروّج كمال للحفل على «إنستجرام» قائلا: «سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بالتراث المصري في كندا‏ الجمعة 25 أغسطس ‏هستنى كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء الله».