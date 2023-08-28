رئيس «الريادة»: ناشدنا السيسي بالترشح لفترة جديدة لاستكمال مسيرة النهضة

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن الأحزاب المصرية اجتمعت بالكامل وكان لهم رأي موحد بضرورة مناشدة الرئيس السيسي بالترشح لدورة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها منذ أن توليه المسؤولية عام 2014، لافتًا إلى أن مناشدة الرئيسي السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية له العديد من الأسباب.

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن أبرز هذه الأسباب هي قضائه على الإرهاب، إذ أنه تولى المسؤولية وكان الإرهاب ينتشر بقوة في سيناء، والعمليات الإرهابية داخل المدن والمحافظات، وكان الاقتصاد المصري على شفا الانهيار، فبدأ العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعقبه مباشرة فيروس كورونا، ولولا هذا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنت الدولة المصرية من مواجهة أزمة كورونا.

رئيس حزب الريادة يعدد أسباب مناشدة ترشح الرئيس السيسي

وتابع أن الرئيس السيسي خلال 10 سنوات قام بـ4 برامج للحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والعالم، فضلا عن أن الرئيس السيسي في مجال الإسكان الاجتماعي قام بنهضة كبيرة على مستوى محافظات مصر بالكامل، وفي مجال الزراعة لن ينسى أحد له مشروع مستقبل مصر بزراعة 350 ألف فدان.