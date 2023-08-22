تحالف الأحزاب المصرية يهنئ البابا تواضروس على الدكتوراه الفخرية من المجر

هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، البابا توضراس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحصوله على الدكتوراه الفخرية أمس من كبرى الجامعات المجرية، إذ تسلمها في احتفالية كبرى بمقر الجامعة بالعاصمة بودابست.

وأكّد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أنَّ منح الدكتوراه الفخرية للبابا توضراس الثاني تحمل رسالة تقدير علمية له ولدوره الإنساني.