الفائدة 39%.. بنك حكومي يمنحك العائد مقدمًا بشهادة «اختيارك»

يحاول الكثير من المواطنين، الادخار أو الاستثمار، من خلال الشهادات في البنوك المصرية، ويختار العميل المناسب له، ومن بين الشهادات التي تعد الأعلى في البنوك شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية، أن شهادة اختيارك بالجنيه المصري، مدتها 3 سنوات والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى، والعائد 39.19 ألف جنيه.

كيف تحصل على 39 ألف جنيه؟

ويمكن لصاحب الشهادة بمبلغ 100 ألف جنيه، الحصول على عائد تراكمي مدفوع مقدمًا، أي نحو 39 ألفا و140 جنيها، وذلك في اليوم التالي من شراء الشهادة.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

وشهادة اختيار للأفراد المصريين أو الأجانب، ويجوز استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربطها، إذ أن يرد للعميل أصل مبلغ شهادته مخصومًا منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدمًا ومضافاً إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد الخاصة بالبنك.

ويتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنحو 50% من القيمة الأسمية للشهادة، ويكون الاقتراض بنفس عملة الشهادة.