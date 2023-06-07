تفاصيل قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية بضمان تحويل الراتب

يوفر بنك التنمية الصناعية، خدمات القروض بأنواع مختلفة، من بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو أعمال عام، أو عام.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر يونيو 2023، من بنك التنمية الصناعية، فإن الحد الأدنى للقرض 20 ألف جنيه، والحد الأقصى مليون جنيه.

الحد الأدنى لمدة القرض من التنمية الصناعية

وبحسب ما ذكر بنك التنمية الصناعية، فإن الحد الأدنى للدخل لا يجب ألا يقل عن 4 آلاف جنيه، والحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

أما الحد الأدنى لمدة القرض فهي عام، والحد الأقصى 10 سنوات، أي 120 شهرًا، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر.

مميزات قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية، إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية شراء القروض، والحصول على قرض بحد منفصل، وفتح حساب مجانًا، وإصدار بطاقة ميزة، وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.