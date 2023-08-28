خبير مروري يوضح عقوبة السير برخصة منتهية.. اعرف خطوات تجديدها

شرح عبد الله محمد عبد الله، الخبير المروري، تفاصيل عقوبة السير بدون رخصة، أو برخصة منتهية، كما أوضح هل يمكن التصالح على هذه المخالفات أم لا.

وقال عبد الله، إن المادة 74 بالفقرة 2 من قانون المرور، توقع عقوبة على المخالف بالسير بدون رخصة، وهي الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وفي حال انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20 إلى 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.

عقوبة السير برخصة منتهية

وتابع عبدالله، بأن قانون المرور الحالي حدد عقوبة السير برخصة منتهية، بعد تجاوز فترة السماح، وعدم تجديد رخصة قيادة السيارة، وهي الغرامة التي تتراوح قيمتها ما بين 1000 و3000 جنيه، طبقا لما ورد في لائحة الإدارة العامة للمرور.

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

وتقدم «الوطن» خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين عن طريق موقع النيابة العامة الإلكتروني، لكي يتفادى المواطن العقوبة، وفي السطور التالية نوضحها بشيء من التفصيل:

تكمن الخطوة الأولي في الدخول على موقع الإدارة العامة لخدمات المرور من هنــا، ثم يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها، و يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي، كما يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​، و للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر، فإذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.