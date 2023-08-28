خروج الشاعر أمل الطائر من المستشفى بعد خضوعه لجراحة ناجحة

خرج منذ قليل الشاعر الغنائي، أمل الطائر، من المستشفى، وذلك بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا تسببت في خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت الصفحة الرسمية للشاعر أمل الطائر، منشورا جاء فيه «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أمل خرج حالا من المستشفى متوجه للبيت بفضل الله عز وجل ثم دعواتكم».

كما وجهوا الشكر لكل من حاول دعم الشاعر أمل الطائر، قائلين «شكرا لكل من دعم بالسؤال والاتصال والمراسلة ربنا يخليكم لأمل ومايحرمهوش من حبكم.. أنتم مكسب أمل الحقيقي».

يشكر أن أمل الطائر، كان قد تعرض لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.