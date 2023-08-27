«أزمة صحية».. الشاعر أمل الطائر بصحبة أصدقائه من داخل المستشفى (صورة)

في رسالة طمأنة لجمهور ومحبي الشاعر أمل الطائر، الذي يرقد حاليًا داخل أحد المستشفيات، نشر فوزي إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، صورة تجمعه مع الشاعر الكبير، والذي ظهر مبتسمًا في حضور عدد من أصدقائه، والذين كانوا في زيارة له لدعمه وللوقوف على آخر تطورات حالته الصحية.

وقال الشاعر فوزي إبراهيم، تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أجمل ما في هذه الصورة هى ابتسامة الشاعر أمل الطائر بعد الجراحة الناجحة التي أجريت له بمستشفى السلام الدولي «ربنا يتم شفاءه، ويطول في عمره، ليظل واحدًا من صناع البهجة في الأغنية المصرية وفي القلب منها الأغنية الشعبية».

أزمة صحية للشاعر أمل الطائر

وكان وفد من مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، زارة الشاعر الكبير أمل الطائر في المستشفى، خلال الساعات الماضية، وبحسب تصريحات أحد أفراد أسرته، فإن هذه الزيارة كانت لها مفعول السحر على الحالة الصحية الخاصة به، حيث رفعت من معنوياته.

وضم الوفد كلا من الشاعر والكاتب فوزى إبراهيم، والموسيقار حسن إش إش، والشاعر محمد أبو زيد، والشاعر حسن عزو عزو.

دعوات بالشفاء

وانتقل الشاعر أمل الطائر إلى أحد المستشفيات بسبب مروره بأزمة صحية صعبة، وصفتها زوجته عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، بأنها «حرجة جدًا»، ودعت جمهوره ومحبيه بضرورة الدعاء له ليتجاوز هذه الأزمة سريعًا، حيث أجريت له عملية بزل وتركيب كيس أنبوبي درنقة في الرئة.