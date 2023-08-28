مصرع طفلين غرقا في ترعة الفاروقية بسوهاج

لقي طفلان مصرعهما غرقا في ترعة الفاروقية بنطاق دائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، وتم التحفظ على الطفلين بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق طفلين في ترعة الفاروقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا بغرق طفلين أثناء قيامهما بالاستحمام بالترعة الفاروقية، وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى، وتوقيع الكشف الطبى عليهما، وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

نقل الجثتين لمشرحة المستشفى

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة، تبين غرق «ط . أ . هـ»، 11 عاما، و«ي . م»، 9 أعوام، بالترعة الفاروقية نظرا لعدم إجادتهما للسباحة، وتبين أن الطفلين يقيمان بناحية قرية عرب الصبحة دائرة المركز، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي بدار السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.