انتشال جثة طالب غرق في ترعة بالقليوبية.. «جرفه التيار»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طالب بالصف الرابع الابتدائي لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام بمياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وغرق، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تشييع جثمان غريق بنها

وشيع العشرات من أهالي قرية كفر أبو زهرة جثمان الطالب المتوفى لمثواه الأخير، وسط حالة من الحزن على رحيله، كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لساحة عزاء على رحيله.

تفاصيل غرق طفل ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق في ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز، وجرى إخطار قوات الإنقاذ النهري، والتي تمكنت بالتنسيق مع الأهالي من انتشال جثة الطالب «حمدي أ م»، 11 عاما، طالب بالصف الرابع الابتدائي، من الترعة.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.