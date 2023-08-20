غرق طالبين في نهر النيل بالجيزة.. و«الإنقاذ» تنتشل الجثتين

لقي طالبان مصرعها خلال السباحة بنهر النيل في منطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، كما تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريقين في نهر النيل بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثتين، وتبين أنهما لطالب 18سنة وأخرى 16 سنة، جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.