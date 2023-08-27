استقرار أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً ملحوظاً داخل الأسواق المصرية، اليوم الأحد، في ظل وجود وفرة في المعروض بالأسواق المحلية، في ضوء تزايد الإقبال على شراء اللحوم الحمراء، بمختلف أنواعها.

أسعار اللحوم اليوم بالاسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقراراً واضحآ، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 350 جنيهاً للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك وفقاً لما رصدتة «الوطن» بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الأحد

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 220 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 260 إلى 310 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 350 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 330 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 340 جنيهاً.

أسعار الكبدة واللحوم المجمدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 330 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان ما بين 250 إلى 300 جنيهاً.