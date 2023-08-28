فعاليات «حماة الوطن» بالمحافظات.. دعم وخدمات لمختلف الفئات

يواصل حزب حماة الوطن دوره في تنفيذ الفعاليات والمبادرات التنموية والخدمية للأهالي في مختلف المحافظات؛ آخرها في مطروح، إذ واصلت أمانة الحزب هناك تنفيذ مبادرة «الزراعة المنزلية للمرأة المطروحية»، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة التي أطلقها حزب حماة الوطن لتمكين المرأة اقتصاديا بكافة ربوع الجمهورية.

حماة الوطن في أسوان

وفي محافظة أسوان، واصل حزب حماة الوطن تنظيم الندوات التثقيفية استكمالا للدور التوعوي والتثقيفي لحزب حماة الوطن بجميع أنحاء الجمهورية.

حفل لتكريم طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية

ونظمت أمانة محافظة الشرقية لحزب حماة الوطن، حفلا لتكريم طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وسط حضور جماهيري كبير، ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية واستكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة محافظات الجمهورية.

مبادرة «خطي» لخدمة ذوي الهمم

وكانت محافظة سوهاج، شهدت إطلاق حزب حماة الوطن مبادرة «خطي» لخدمة ذوي الهمم، ضمن الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن والاهتمام الدائم بالأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تنظيم ندوة توعوية في محافظة دمياط بشأن التحديات التي تمر بها مصر؛ استكمالا للدور التوعوي والتثقيفي لحزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.