عرض برنامج «مساء DMC، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «شعراء منذ الطفولة.. روضة وخديجة مواهب شعرية فوق العادة».

«خديجة» تجيد الشعر والتمثيل والكتابة

وقالت خديجة عمر، موهبة شعرية تبلغ من العمر 12 عاما، إنها متعددة المواهب، حيث تمتلك موهبة الشعر والتمثيل والكتابة، لافتة أن من شجعها على الموهبة والدتها ووالدها ونماها، «مامتي أكتر كانت بتساعدني فكانت دايما بتعافر توصلني لحاجة كبيرة».

ولفتت إلى أنّها كانت تحاول نشر فيديوهاتها على التيك توك، بهدف الشهرة بشكل أكبر، متابعة: «من ساعتها ربنا كرمني وجبت 14 مليون مشاهدة في قصيدة الشهيد».

«روضة» موهوبة في الشعر

من ناحية أخرى، قالت روضة وليد، موهبة شعرية من ذوي الهمم، إنها تحب إلقاء الشعر عندما بلغت من العمر 5 سنوات، لافتة إلى أن والدها يشجعها وكذلك والدتها وأخيها: «الناس كلها بتشجعني، ونفسي أبقى دكتورة عظام عشان أعالج الناس كلها».