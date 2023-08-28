الدولة تحاصر «الكيانات الوهمية»

مداهمات مستمرة، ومواجهات، وغلق للعديد من المؤسسات الوهمية، التى تمنح شهادات مزورة دون سند قانونى.. هذه نسخة من الإجراءات التى اعتمدتها وزارة التعليم العالى لمواجهة انتشار ظاهرة الكيانات غير المرخصة، التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وهددت خطة الدولة لتصويب مسار التعليم الجامعى. لجنة الضبطية القضائية، التابعة للوزارة، نفذت بحزم توجهات الدولة المصرية واستراتيجيتها بشأن مجابهة هذه المؤسسات والحد من انتشارها. وأكدت الوزارة، لـ«الوطن»، أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2015 نجحت فى مداهمة ما يزيد على 370 كياناً وهمياً حتى الآن، وأن الوزير وجّه بضرورة تكثيف العمل بما يسهم فى تحقيق السلامة والمحافظة على مستقبل الطلاب، وأن إجراءات الدولة التوسع فى أنماط التعليم أسهمت فى الحد من هذه المؤسسات.

وناشد خبراء الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف مروجى الإعلانات الوهمية التى تزعم أنها تقدم الخدمة التعليمية، وطالبوا بالتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من اعتماد هذه الجهات، سواء مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها. «الوطن» تفتح ملف الكيانات الوهمية، وتكشف إجراءات وزارة التعليم العالى لمواجهة الظاهرة، وأبرزها استخدام «الضبطية القضائية» لغلق هذه المؤسسات، وتعرض أسماء بعض هذه الكيانات التى تم إغلاقها، وحجم العقوبات فى مواجهة أصحابها.