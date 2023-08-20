أمين «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنَّه على الطلاب وأولياء الأمور التدقيق قبل التحاقهم بأي جامعة لتفادي الوقوع ضحية «سماسرة التعليم العالي»، موصيا بالدخول على صفحة المجلس الأعلى للجامعات ومراجعة المنشور عليها، حيث إنَّ كل قوائم الجامعات المعترف بها في مصر والكيانات الرسمية، سواء حكومية أو أهلية أو خاصة، وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية، مدون اسمها على هذه الصفحة.

الغر: على أولياء الأمور تتبع قائمة الجامعات المعتمدة لتفادي «النصب»

وأضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، محذرا من استغلال البعض لأفرع الجامعات الأجنبية للتسويق لكيانات غير موجودة، ويمكن اكتشاف الأمر برجوع أولياء الأمور للقائمة المنشورة على الصفحة الرسمية لمعرفة الجامعات المعتمدة.

نهتم بالتدريب العملي

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه يجرى الآن الاهتمام بعملية التدريب العملي بالكليات المختلفة، والعملية منها تحديدًا، مثل «الهندسة» و«الطب» و«الإعلام»، موضحا: «لا نريد أن نثقل على الطلاب بمناهج نظرية لا يتوفر تدريبات عملية لها».