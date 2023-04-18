المفتي عبر قناة الناس: إخراج زكاة الفطر من المال الأنسب في الفترة الحالية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإخراج زكاة الفطر، وهو ما جاء في الصحيحين عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامجه «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «زكاة الفطر تجب على الشخص ومن تلزمه نفقته، وذلك إذا وجد فائض في حاجته الأصلية، ومن يعولهم ليوم العيد ونفقته، أما إذا لم وجد حاجته الأصلية ومن يعولهم ليوم العيد ونفقته، تسقط عنه، والمشروعية من زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والغو وهى أمور تنقص أجر الصيام، فهي بالنسبة للصيام كسجود السهو، والنوافل بالنسبة للصلاة، وطعمة للمساكين يجعلهم يفرحون ويبتهجون بالعيد، فلا يضطرون إلى العمل في يوم العيد».

الزكاء تخرج للفقراء

واستكمل: «وزكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكل من يستحق الزكاة، وإخراجها مالا الأوفق لزماننا لأن الفقراء والمساكين لم تتعلق حاجاتهم الآن بالطعام فقط، والمقصود إغنائهم في هذا اليوم، ولا داعي لما يثار من خلاف كل عام فإن آراء الفقهاء تتسع للجميع، فلا يجوز المصادرة على الآراء الأخرى خاصة فيما يتعلق بإخراج الزكاة مالا».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.