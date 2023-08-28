مهرجان الرؤوس الحمراء في هولندا يرفع شعار لا للتنمر

بدأ مهرجان الرؤوس الحمراء في مدينة تيلبورغ الجنوبية بهولندا، مطلع الأسبوع الجاري، ويستمر لمدة 3 أيام، وقال ليام هانتر من أسكتلندا البالغ من العمر 30 عاما، إنه يشعر بالفخر والانتماء لوجوده في هذا المهرجان السنوي الذي يجمع كل من يمتلك شعر بلون أحمر طبيعي، ويجعله هذا المهرجان الذي يستمر 3 أيام بالفخر والثقة في النفس ويقضي على سنوات تعرض فيها لـ التنمر بسبب لون شعره الاستثنائي.

ويشارك في هذا المهرجان الشباب والفتيات على حد سواء، ويأتي له زوار من كل أنحاء العالم، ميزتهم هي أن شعرهم يكون لون أحمر بشكل طبيعي، وهم يمثلون نسبة من 1% إلى 2% من نسبة السكان في العالم.

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